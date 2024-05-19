Берлин, 19 мая, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил Украины западным оружием по территории России приведут к усилению напряжения между НАТО и Москвой. Об этом сообщило издание Focus.

Defense Ministry/Global Look Press

«В соответствии с международным правом Украина имеет право атаковать цели в России. Тем не менее это значительно усилит напряженность между НАТО и Россией. Мы войдем в серую зону, с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать», — заявил профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт.

Председатель комитета бундестага по иностранным делам Михаэль Рот напомнил, что использование западных систем вооружений против целей на российской территории западные союзники запретили.

В издании отметили, что тяжелая ситуация с наступлением российской армии под Харьковом привела к тому, что США перестали ставить жёсткие запреты на применение американского оружия. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Штаты не поощряют атаки по целям в России, но конечное решение остается за киевским режимом.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что МИД России выразил протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с заявлениями главы МИД королевства Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у Украины «праве» наносить удары по России британским оружием. Посла предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании.