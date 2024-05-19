Москва, 19 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Подразделения «Южной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами украинской армии в Донецкой Народной Республике, сообщил 19 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ», — заявил генерал-лейтенант.

Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка и Белогоровка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российская армия отразила атаку штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР.

Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей.

Во время контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России поразили 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 британского производства, а также 105-мм орудие М119 американского производства.

Как сообщало 19 мая ИА Регнум, российские военные за сутки улучшили положение на четырёх направлениях в зоне СВО. Украинская армия за сутки потеряла там 1570 военных. По данным российского оборонного ведомства, более выгодные рубежи заняли российские военные группировки войск «Запад», нанеся поражение ВСУ в районе села Торское в ДНР.

Российские военные в ночь на 18 мая поразили логистические центры ВСУ в Одесской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами.