Ростов-на-Дону, 19 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Суд арестовал подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Кадр из видео

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что фигуранта поместили в следственный изолятор, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889882" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Восьмилетняя девочка пропала днём 17 мая в станице Ольгинской. Как рассказали родители ребёнка, девочка пошла в магазин, но домой не вернулась. Тревогу подняли примерно через 2,5 часа. Через некоторое время тело ребёнка обнаружили в лесополосе неподалеку от станицы.

Убийство девочки в Ростовской области раскрыли по горячим следам, 17 мая сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что оперативники быстро установили, что девочку посадил в свою машину водитель эвакуатора. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции.