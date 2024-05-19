Москва, 19 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Западу пора прекратить приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям, заявил 19 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Пора перестать приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям», — заявил дипломат в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Лавров также заявил, что пора Киеву признать реалии на земле. В этой связи глава МИД выразил надежду, что этот посыл, который многократно повторяли, всё же воспримут. При этом дипломат добавил, что Россия прекрасно понимает все возможности, которые есть, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к ведению боевых действий «до последнего украинца», выгодной США. Он добавил, что в оказании помощи Украине де-факто речь идёт о провоцировании Киева на дальнейшее военное противостояние.

Лавров заявлял, что нагнетаемая западными странами тема о необходимости «нанесения поражения» России свидетельствует об агонии и истерике.

Российская армия в ходе боёв в Харьковской области с 11 по 17 мая освободила 12 населённых пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья, Глубокое и Плетеневка.

Комментируя успехи российских войск под Харьковом, президент Владимир Путин заявил, что планов о взятии под контроль Харькова у России нет. Глава государства отметил, что операция российских сил связана с необходимостью создать буферную, санитарную зону в связи с обстрелами ВСУ территории России.