Москва, 19 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили 19 мая в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипкорпуса. Об этом написала «Российская газета».

Liao PanChina News ServiceVCG/ТАСС

«Ведётся работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — рассказали дипломаты.

Так МИД готовит документы, которые относятся к обществу с ограниченной ответственностью, которое будет отвечать за обеспечение беспошлинной торговли для дипломатических представительств и загранучреждений при международных организациях.

Предполагается, что цены на товары в магазинах установят в рублях, долларах и евро. Попасть в такой магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИД России. После покупки дипломатам выдадут чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе.

В департаменте назвали ошибкой утверждение, будто эти магазины станут возрождением советских «Березок».

Как проинформировало ИА Регнум, ещё летом 2022 года сообщалось об открытии магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно постановлению правительства, в таких магазинах будут продавать украшения, парфюмерию, алкоголь, табак, смартфоны. При этом отмечалось, что информация о покупках дипломатов будет периодически поступать в МИД.

Согласно реестру Федеральной таможенной службы, в России в марте 2023 года работали 162 магазина Duty Free. В сравнении с началом 2022 года количество точек беспошлинной торговли в стране снизилось на 32%.