Москва, 19 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. С начала XXI века экономика России увеличилась почти в восемь раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении. Это следует из данных Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Иван Шилов ИА Регнум

За 23 года российский ВВП превысил 2 трлн долларов. При этом на конец прошлого века этот показатель составлял 260 млрд долларов.

Быстрее всех экономика увеличивалась у присоединившейся к БРИКС Эфиопии. С начала века она выросла в 19,4 раза, до 160 млрд долларов. ВВП Китая стал больше в 14,6 раза, достигнув показателя в 17,7 трлн долларов. Тройку лидеров замкнул Казахстан с ростом в 14,2 раза (до 261 млрд долларов). Далее следуют Вьетнам и Катар.

При этом единственной страной, которая показала сокращение ВВП в долларовом выражении с начала века, стала Япония, входящая в G7. Её экономика уменьшилась на 15% и составила 4,2 трлн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 15 мая заявил, что перед страной стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Он указал, что достичь таких целей возможно благодаря повышению эффективности долгосрочного планирования, реализации программ, нацпроектов, внедрению научных достижений, инноваций, новых технологий и подготовке квалифицированных специалистов.

Глава государства подчеркнул, что при этом первоочередное значение для властей имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния граждан. Путин также напомнил, что на сегодняшний день Россия уже входит в пятёрку крупнейших стран мира по ВВП по паритету покупательной способности.

По данным правительства, в стране рост валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года составил 5,4%, а рост реальных располагаемых доходов населения — 5,9%. Так, объём промышленного производства вырос на 5,6%, обрабатывающей промышленности — на 8,8%, строительства — на 3,5%, сельского хозяйства — на 1,1–1,2%.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой. По этому показателю страна опередила не только ведущие европейские страны, но и все государства G7, подчеркнул российский лидер.

В декабре прошлого года помощник президента Максим Орешкин заявил, что России удалось стать крупнейшей экономикой Европы, которая «уже дышит в спину» Японии.