Нагасаки, Япония, 19 мая, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, которые в 1945 году пострадали от ядерных бомбардировок США, направили протест американским властям из-за испытания по контролю за состоянием ядерных боезарядов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз. Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах», — отмечалось в документе, который передали послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Джо Байдена.

Это испытание приведет к ускорению мировой ядерной гонки, добавил губернатор префектуры Нагасаки Оиси Кэнго. Он призвал США отказаться от всех испытаний, которые способствуют сохранению или разработкам ядерного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Соединенные Штаты Америки провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. В ходе него специалисты получили данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках. Их планируют использовать для улучшения симуляционной модели, которую применяют для верификации безопасности, надёжности и эффективности американского ядерного арсенала. В NNSA заявили об успешности эксперимента, который стал первым в серии Nimble.

В беседе с ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что эксперимент нацелен исключительно на подтверждение надёжности имеющихся у США ядерных боеприпасов. Однако нельзя утверждать, что США не усиливают свой ракетно-ядерный потенциал, отметил аналитик. Он напомнил, что администрация Байдена намерена в ближайшие 20 лет выделить на модернизацию стратегической триады 2 трлн долларов.