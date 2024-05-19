Красноярск, 19 мая, 2024, 11:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае произошёл инцидент на железной дороге, пять вагонов в составе грузового поезда сошли с рельсов, сообщила 19 мая Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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«В Березовском районе Красноярского края произошёл сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда», — сообщило ведомство.

Инцидент произошёл на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино на Красноярской железной дороге около 13:00 (09.00 мск).

Причины и обстоятельства ЧП предстоит выяснить. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны в составе грузового поезда.

В районе станции Куберле на Северо-Кавказской железной дороге 5 мая сошёл с рельсов электровоз грузового состава. Помимо этого, в ночь на 11 мая на этой же станции произошёл сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда.

В апреле в районе Дмитрова с рельсов сошли десять вагонов товарного поезда. ЧП произошло на объездном кольце из-за повреждения путей. В результате аварии никто не пострадал. На движении поездов инцидент не отразился.