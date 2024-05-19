Херсон, 19 мая, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Шестнадцать человек пострадали в результате атаки беспилотника на микроавтобус в Херсонской области. Об этом 19 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Он уточнил, что медики диагностировали у них контузии и лёгкие ранения. Врачи оказывают помощь пострадавшим на месте.

Сальдо уточнил, что всего в микроавтобусе находились 17 человек, один из них погиб. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА Регнум, об атаке украинских военных губернатор проинформировал ранее 19 мая. Сальдо рассказал, что беспилотник ВСУ направили на микроавтобус с гражданскими лицами, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники.

Удар украинские военные нанесли утром в селе Раденск в Алешкинском муниципальном округе. В результате взрыва погиб один человек. Сальдо также сообщил о большом количестве пострадавших.

Утром 18 мая Сальдо сообщил о ракетном ударе, нанесённом ВСУ по Скадовску. В результате попадания ракеты HIMARS один из жилых домов оказался разрушенным. Некоторые пострадавшие получили осколочные ранения.

По данным главы регионального минздрава Артыша Сата, в результате атаки в Скадовске пострадали 15 человек. Одному человеку оказали помощь на месте, 14 пострадавших доставили в Скадовскую больницу. Десяти пациентам оказывают медицинскую помощь амбулаторно, ещё четверых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.