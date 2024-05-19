Москва, 19 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик, ставший первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года, обратился к покойному отцу и Богу со словами благодарности после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

AP/TASS Александр Усик

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Я благодарю свою команду, Бога, Иисуса», — обратился Усик к покойному отцу, который ушёл из жизни в 2012 году.

Он также поблагодарил Фьюри, отметив, что без него этот бой не был бы возможным. Украинский боксёр, помимо этого, заявил, что готов к реваншу, пообещав ещё один хороший поединок.

Бой Усика и Фьюри прошёл в Эр-Рияде 18 мая. Он продлился все 12 трёхминутных раундов. В конце девятого украинский боксёр отправил соперника в нокдаун, однако Фьюри избежал досрочного поражения. Спортсмены набрали примерно одинаковое количество очков по итогам каждого раунда. В результате судьи, разойдясь во мнении, определили Усика победителем. Для Фьюри это поражение стало первым в карьере.

Усик стал первым в XXI веке обладателем титула абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC. Титул спортсмен будет удерживать только до 1 июня.

В сентябре 2023 года Тайсон Фьюри заявил, что не хочет проводить бой с Усиком, назвав его «маленьким украинским бомжом». Тогда британский спортсмен пояснил, что у него нет никакого интереса к объединению поясов в этом дивизионе.