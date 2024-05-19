Херсон, 19 мая, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Украинские военные с помощью дрона совершили атаку в Херсонской области. Об этом 19 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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Он уточнил, что беспилотник ВСУ направили на микроавтобус с гражданскими лицами, приехавшими из Скадовского района на уборку урожая клубники. Удар украинские военные нанесли утром 19 мая в селе Раденск в Алешкинском муниципальном округе.

«В результате взрыва один человек погиб. Много раненых», ― написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 мая Сальдо сообщил о ракетном ударе, нанесённом ВСУ по Скадовску. В результате попадания ракеты HIMARS один из жилых домов оказался разрушенным. Некоторые пострадавшие получили осколочные ранения.

По данным главы регионального минздрава Артыша Сата, в результате атаки в Скадовске пострадали 15 человек. Одному человеку оказали помощь на месте, 14 пострадавших доставили в Скадовскую больницу. Десяти пациентам оказали медицинскую помощь амбулаторно, ещё четверых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Ещё один удар по Скадовску украинская армия нанесла 12 мая. В результате часть города осталасьбез водо — и энергоснабжения. Пострадали люди.