Днепропетровск, Украина, 19 мая, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Существование крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», расположенного в Днепропетровской области, оказалось под угрозой из-за мобилизации. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава предприятия Мауро Лонгобардо.

ArcelorMittal Kryvyi Rih

Он пояснил, что если киевские власти продолжат мобилизовывать мужчин, то у него не останется достаточного количества сотрудников для нормального функционирования завода.

«Мы здесь говорим о существовании компании», ― подчеркнул Лонгобардо.

Он также рассказал, что раньше завод нанимал женщин, но в основном на административные должности. Теперь им приходится заменять мобилизованных мужчин и всё чаще брать на себя роли, которые требуют физической работы.

Глава предприятия добавил, что чаще всего в Вооружённые силы Украины забирают водителей локомотивов, электриков и механиков. При этом сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов. — Прим. ред.) не только стали высылать повестки в офис, но и встали на входе на завод во время пересменок. Поэтому некоторые сотрудники возвращаются домой и заявляют, что заболели, а новые возможные кандидаты обходят предприятие стороной.

Лонгобардо отметил, что заводу уже пришлось сократить производство, в том числе и стали.

«В конце концов, я думаю, что страна проигрывает», ― добавил глава предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он установил новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Документ глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 16 апреля.

Согласно закону, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет. Без него гражданам ограничат представление консульских услуг за рубежом.

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после начала спецоперации, должны пройти повторную медицинскую комиссию. Военкоматы, с учётом ряда ограничений, получили право конфисковывать у граждан транспортные средства для нужд ВСУ.

Кроме того, на Украине отменили указ об отсрочке от мобилизации для сотрудников курьерских служб и букмекеров.

17 мая Зеленский подписал закон, который позволит мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение.

Кроме того, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки получили право раздавать повестки круглосуточно. Их разрешили вручать военнообязанным по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и КПП.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала закон об усилении мобилизации актом геноцида украинцев. Дипломат сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов забил тревогу, предрекая коллапс общественного транспорта в связи с вступлением в силу закона о мобилизации. Он заявил, что из-за этого скоро остановится общественный транспорт, и некому будет работать на водоканалах и энергетических предприятиях. По мнению Филатова, мобилизация не может касаться работников критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнь людей в тылу.

18 мая украинские дальнобойщики вышли на протестную акцию и перекрыли трассу Киев — Одесса из-за вступившего в силу закона о мобилизации. Протестующие расставили на дороге десятки грузовиков и устроили большую пробку. Водители заявили, что они против нового закона, так как по нему дальнобойщикам, перевозящим грузы в другие страны, не полагается бронь от службы в армии. Водители опасаются, что их будут мобилизовывать во время пересечения границы.

Также нередки случаи, когда дальнобойщики, выезжая за границу по работе, оставались там. Бывает, что водители бросали фуры на дороге, даже не доставив груз до места назначения.