Москва, 19 мая, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Темнокожий боец Вооружённых сил России палкой отогнал пытавшийся атаковать его дрон-камикадзе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 19 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео

«С палкой отпугивает FPV-дрон. Продолжения нет, видимо, сбил», — приводит источник сообщение украинских ресурсов.

На видеоролике, записанном с самого дрона, видно, как военный с палкой в руке замахнулся на дрон в попытке его отпугнуть.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле российский боец сбил вещмешком дрон-камикадзе ВСУ. Рядовой Хатамов вместе с группой бойцов выполнял боевую задачу в населённом пункте Никольское. ВСУ атаковали российских военных. Один из них получил ранение. Когда Хатамов за ним вернулся, то его атаковал украинский FPV-дрон. Солдат быстро сориентировался и сбил беспилотник вещмешком.

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Летом 2023 года казак с позывным Тунгус из батальона «Енисей» смог обезвредить дрон-камикадзе ВСУ с помощью мешка с продуктами. Боец отправился получать продукты после ночной смены в окопе. Вернувшись на позицию, он увидел украинский БПЛА и спрятался в траве. Воспользовавшись эффектом неожиданности, военный резко встал и сбил дрон мешком с продуктами. Как выяснилось позднее, к дрону украинские военные прикрепили гранату. Казаки её обезвредили.

Другой российский военный поймал украинский дрон голыми руками. ВСУ сбросили возле военного гранату. При взрыве он не пострадал, но сделал вид, что ранен, и упал. Когда дрон опустился, боец схватил его руками.