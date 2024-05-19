Москва, 19 мая, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили на территории России 63 природных пожара. Огонь полыхал на площади 4787 гектаров. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

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В ведомстве уточнили, что пожары потушили в Амурской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Самарской, Оренбургской, Томской, Тюменской, Псковской, Херсонской областях, а также в Красноярском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Бурятии, Карелии, Еврейской автономной области.

«На 00:00 мск 19.05.2024 года на территории Российской Федерации в десяти регионах действовал 51 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 57 429 га, по которым проводились работы по активному тушению», — сообщило ведомство.

К тушению пожаров привлекли 2450 человек и задействовали 487 единиц техники. Кроме того, 72 воздушных судна использовали для авиационного мониторинга и тушения.

Наибольшую площадь возгораний зафиксировали в Амурской области — 11 пожаров на 39 892 гектарах.

Кроме того, режим ЧС действует на всей территории Хабаровского края, в Магдагачинском районе Амурской области, в Муйском районе Бурятии, в Смидовичском районе Еврейской АО, в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим ввели в 43 субъектах России.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая глава МЧС России Александр Куренков в ходе доклада на совещании с президентом России Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что общая площадь лесных пожаров в России, по последним данным, составляет 43 тыс. га. Он уточнил, что 51 очаг лесных пожаров действовал на площади 43 058 гектаров, из них 14 очагов на площади 1160 гектаров локализовали.

Пожары 6 мая вспыхнули в пяти садоводческих товариществах в Братске и Вихоревке в Иркутской области. Спасатели работали по повышенному номеру в условиях порывистого ветра.

1 мая потушили пожар, который возник в Читинском районе в Забайкалье. Возгорание произошло в СНТ «Разведчик недр», загорелись около 30 строений. Распространению огня способствовали сильный ветер и жаркая погода. Пожар перешёл на лесной массив.