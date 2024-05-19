Кемерово, 19 мая, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой в Кемерове, сообщили 19 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция Кузбасса

О стрельбе в шесть утра на парковке у дома на улице Мичурина сообщила местная жительница. Конфликт произошёл между двумя группами мужчин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889850" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Четверо участников конфликта задержаны на месте, еще двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии еще двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска», — сообщили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что все задержанные оказались жителями Кемерова. У них изъяли три единицы травматического оружия. В результате конфликта никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля один человек пострадал в результате перестрелки в центре Улан-Удэ. Стрельбу из травматического оружия открыли два человека.

В Москве 12 мая задержали мужчину, стрелявшего в человека в ТЦ на Варшавском шоссе. Как сообщили в полиции, между двумя мужчина вспыхнул конфликт, один из них выстрелил в лицо другому. Пострадавшего госпитализировали.