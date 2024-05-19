Полиция задержала восьмерых участников конфликта со стрельбой в Кемерове
Кемерово, 19 мая, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой в Кемерове, сообщили 19 мая в пресс-службе регионального управления МВД.
О стрельбе в шесть утра на парковке у дома на улице Мичурина сообщила местная жительница. Конфликт произошёл между двумя группами мужчин.
«Четверо участников конфликта задержаны на месте, еще двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии еще двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска», — сообщили в пресс-службе.
В МВД уточнили, что все задержанные оказались жителями Кемерова. У них изъяли три единицы травматического оружия. В результате конфликта никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля один человек пострадал в результате перестрелки в центре Улан-Удэ. Стрельбу из травматического оружия открыли два человека.
В Москве 12 мая задержали мужчину, стрелявшего в человека в ТЦ на Варшавском шоссе. Как сообщили в полиции, между двумя мужчина вспыхнул конфликт, один из них выстрелил в лицо другому. Пострадавшего госпитализировали.