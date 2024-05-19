Москва, 19 мая, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом 19 мая сообщили в Министерстве обороны. Видео боевой работы экипажей оборонное ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Кадр из видео

Авиаудар по замаскированной технике и личному составу украинской армии российские военные нанесли неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Выполнили взлёт парой, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с установленными параметрами», ― рассказал лётчик Су-25 Даниил.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889849" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Передовой авиационный наводчик сообщил, что все цели успешно поражены.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля российская штурмовая авиация не допустила ротации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по заданным координатам. После выполнения задачи пилоты совершили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.

Экипажи истребителей Су-25 ВКС России 13 апреля поразили украинские позиции на авдеевском участке фронта. Удар нанесли по опорным пунктам и живой силе противника. Два самолёта атаковали цели ВСУ ракетами «Тулумбас» калибра 122 мм, способными пробивать особо прочные укрытия и бетонные плиты. Всего штурмовики несли 20 ракет. Координатор зафиксировал кучный прилёт ракет по позициям ВСУ.