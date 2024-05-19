Санкт-Петербург, 19 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Крупный пожар, вспыхнувший вечером 18 мая в цехе с полиэтиленом в Санкт-Петербурге, полностью потушили, сообщили 19 мая в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар. Горел цех с полиэтиленом», — сообщили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга вспыхнул вечером 18 мая. Сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров в здании на улице Автобусной.

Затем площадь увеличилась до 600 кв. м. Возгорание локализовали. В районе 2:30 мск пожарные ликвидировали открытое горение.