Крупный пожар в цехе с полиэтиленом в Петербурге полностью потушили
Санкт-Петербург, 19 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Крупный пожар, вспыхнувший вечером 18 мая в цехе с полиэтиленом в Санкт-Петербурге, полностью потушили, сообщили 19 мая в пресс-службе МЧС России.
МЧС России
«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар. Горел цех с полиэтиленом», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга вспыхнул вечером 18 мая. Сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров в здании на улице Автобусной.
Затем площадь увеличилась до 600 кв. м. Возгорание локализовали. В районе 2:30 мск пожарные ликвидировали открытое горение.