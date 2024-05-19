Донецк, 19 мая, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Украинские войска утром 19 мая совершили атаку на Донецк. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Таисия Воронцова/РИА Новости

За два часа Вооружённые силы Украины совершили две попытки атаковать город. Обстрел и атаку ударным дроном-камикадзе зафиксировали в 05:30 (совпадает с мск).

«07:20 ― населённый пункт Кураховка ― город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В обоих случаях под удар попал Петровский район.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз» в Донецке. Удар украинская армия нанесла с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Девять человек пострадали.

Одна из ракет попала в сам ресторан, в результате чего повреждения получила наружная стена, остекление и уличные конструкции, другая ракета — в находящееся поблизости недостроенное здание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим при поддержке США приурочил серию терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик к юбилею референдума о самоопределении Донбасса 2014 года.

12 мая в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пострадал мирный житель. Удар украинские военные нанесли по остановке общественного транспорта в Петровском районе города. В направлении Кировского и Петровского районов Донецка ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм. Во время обстрела в здании котельной в Петровском районе произошло обрушение кровли.