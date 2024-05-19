Пожар на складе овощной базы в Краснодарском крае потушили
Краснодар, 19 мая, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Вспыхнувший 19 мая на складе овощной базы в хуторе Ленина в Краснодарском крае пожар потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кадр из видео
«В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в МЧС.
Ведомство опубликовало кадры тушения пожара.
Кадры тушения пожара в Краснодарском крае
Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе овощной базы вспыхнул утром 19 мая. У здания загорелась кровля. Огонь охватил тысячу квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 49 человек, задействовано 11 единиц техники.