Краснодар, 19 мая, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Вспыхнувший 19 мая на складе овощной базы в хуторе Ленина в Краснодарском крае пожар потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в МЧС.

Ведомство опубликовало кадры тушения пожара.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889840" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Краснодарском крае

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе овощной базы вспыхнул утром 19 мая. У здания загорелась кровля. Огонь охватил тысячу квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 49 человек, задействовано 11 единиц техники.