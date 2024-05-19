Джакарта, 19 мая, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск в воскресенье, 19 мая, прибыл на Бали для запуска спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Starlink

«Илон Маск прибыл в Индонезию, чтобы запустить интернет-сервис Starlink от SpaceX, поскольку крупнейший в мире архипелаг стремится расширить возможности подключения к сети Интернет для самых отдалённых районов», — говорится в сообщении.

Бизнесмен приземлился на Бали, где во второй половине дня вместе с президентом Индонезии Джоко Видодо откроет Starlink в общественном медицинском центре в Денпасаре. Как указал министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, запуск сервиса в медцентре соответствует более широкой миссии Starlink по предоставлению доступа к сети Интернет по всей стране, в том числе в малообеспеченных и отделённых районах.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в пресс-службе компании SpaceX сообщили, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.