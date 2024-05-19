Вашингтон, 19 мая, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Экс-инженер по качеству на заводе Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. Об этом сообщил журнал People, ссылаясь на заявление департамента полиции округа Чарльстон в американском штате Южная Каролина.

Prayitno Boeing

Уточняется, что в своём заявлении полицейское управление Чарльстона отмечает, что никаких следов физической борьбы в автомобиле, где был обнаружен Барнетт, или следов взлома найдено не было. На переднем сидении найдена записка, в которой мужчина подробно рассказывал о своих тяжёлых эмоциональных переживаниях в последнее время.

«Информация и записи, изученные в ходе расследования, выявили давние проблемы с психическим здоровьем господина Барнетта, которые усилились в связи с продолжающимся судебным разбирательством, связанным с его делом о разоблачении», — поясняется в заявлении полиции.

Выводы полицейских совпадают с заявлением родственников Барнетта, которые сразу после его гибели сообщили о его борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и о склонности к паническим атакам. При этом родственники погибшего обвинили компанию Boeing в причинении психологических страданий Барнетту.

Журнал приводит и показания адвокатов Барнетта, которые заверяли, что их клиент находился в приподнятом состоянии духа и с нетерпением ждал продолжения расследования. На день, когда погиб Барнетт, был назначен дополнительный допрос, на котором экс-инженер готовился дать важные показания по делу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывшего инженера по качеству на заводе Boeing Джона Барнетта, который заявлял, что в компании при сборке самолётов используются некачественные составляющие, нашли мёртвым в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте 2024 года. Мужчине было 62 года, предположительно, он совершил суицид.

В начале марта Барнетт давал показания в суде против компании, в которой проработал 32 года и ушёл в отставку в 2017 году. По его словам, работники под давлением руководства устанавливали на самолёты нестандартные и бракованные детали, чтобы избежать задержек в производстве самолётов Boeing 787 Dreamliner.

Второй информатор о нарушениях при производстве самолётов авиастроительной компании Boeing, бывший аудитор качества у поставщика корпорации — компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин, скончался в начале мая. 45-летний Дин две недели до смерти находился в критическом состоянии из-за стафилококковой пневмонии. В апреле он попал в больницу из-за проблем с дыханием.