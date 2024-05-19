Лондон, 19 мая, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Украинские беженцы столкнулись с сокращением возможностей при трудоустройстве в Великобритании из-за проблем с визами и кризисом на рынке труда. Об этом 18 мая сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

В Лондоне глава сообщества перемещенных украинских технических работников Диана Кочева рассказала, что об украинцах стали забывать и уже не пишут в новостях. У англичан ослабело стремление помогать украинским беженцам, а работодатели предпочитают нанимать сотрудников с более стабильной визой или положением.

Гидеон Мальц, исполнительный директор благотворительной организации Tent Partnership for Refugees, координирующей помощь частных компаний беженцам пояснил, что менеджеры часто отказывают беженцам в приёме на работу еще на стадии подачи заявления из-за сомнений в их квалификации.

Агентство приводит данные Национальной статистической службы Великобритании, согласно которым около 58% украинских беженцев работают в Великобритании не в той сфере, в которой работали на Украине.

Кроме того, отмечается, что в Великобритании растёт уровень безработицы, он сейчас составляет 4,3%, что является самым высоким показателем с лета 2023 года. На фоне кризиса на рынке труда растёт конкуренция, и это также усложняет украинским беженцам поиск работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Польши намерены оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Необходимость изменений связана с тем, что ряд украинцев получает выплаты и сразу выезжает на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета.

С начала конфликта на Украине, по данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, причём значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия.

В ООН заявили, что число беженцев с территории Украины достигло шести миллионов человек. В ряде европейских стран также начали отменять льготы и выплаты для беженцев или анонсировать их отмену.