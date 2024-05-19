Москва, 19 мая, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Романа Машовца, который является заместителем руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

www. president. gov. ua Роман Машовец

Информация об этом появилась в базе МВД РФ. Статья Уголовного кодекса, по которой его начали разыскивать, не уточняется.

«Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», — говорится в тексте.

Он занимает должность заместителя главы офиса с апреля 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами покушений на руководителей Крыма. Среди тех, на кого готовились нападения, были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель крымского парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

Спецслужбы Украины планировали серию резонансных диверсионно-террористических актов в регионе. По данным ФСБ, за организацией терактов напрямую стояли Роман Машовец и связной начальника украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Один из задержанных сотрудниками ФСБ признался, что Машовец вербовал его лично в 2022 году.