Киев, 19 мая, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев показал стремление Вашингтона к поиску дипломатических методов по мирному урегулированию с Россией, что вызвало разочарование главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 18 мая выразил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире YouTube-канала «Вышка».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, страны Запада всё больше и больше склоняются к тому, чтобы искать дипломатические методы, поскольку не верят в возможность победить Россию на поле боя.

«Зеленский признал, что чувствует «атмосферу мира» в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы Госдепартамента США, на Украину», — указал Карасёв.

Политолог также подчеркнул, что власти Украины, в частности, Владимир Зеленский, остались крайне разочарованы заявлениями Блинкена.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена Кеппинштейна сообщило, что Блинкен в ходе своего визита в Киев не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине, что может говорить о постепенном изменении позиции Соединённых Штатов в пользу поиска дипломатических путей урегулирования. Авторы материала также предположили, что американская администрация пока не понимает, как реагировать в том случае, если провалы Киева в Харьковской области приведут к обрушению фронта и поражению на поле боя.