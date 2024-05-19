Оттава, 19 мая, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Жители Канады всё чаще отказываются хоронить своих близких из-за высоких цен на погребение в стране, 18 мая сообщило агентство Reuters.

Похороны

Журналисты отмечают, что в последние несколько лет в некоторых канадских провинциях наблюдается резкий рост числа невостребованных трупов в моргах. Именно высокие расходы, по словам людей, заставляют их отказываться от похорон близких.

Полная стоимость погребения в стране увеличилась с 1998 года с 6 тысяч до 8,8 тысячи канадских долларов. Ситуация с отказами вынудила власти срочно сооружать дополнительные морги.

По закону в Канаде тело считается невостребованным, если за ним не обратились в течение 24 часов после поступления в морг. Вместе с тем поиски родственников умерших людей иногда занимают недели.

В случае, если родные отказываются хоронить покойного, то расходы на погребение берёт на себя местный муниципалитет.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января финансовая компания SunLife представила отчёт, в котором говорилось, что стоимость похорон в Британии поднялась до рекордно высокой отметки — более чем 9,6 тыс. фунтов стерлингов. В документе также подчёркивается, что в 2023 году стоимость похорон без дополнительных услуг выросла впервые за три года и достигла 4141 фунт.

В отчёте также сказано, что 20% семей испытывают значительные финансовые трудности в связи с похоронами, а 35% респондентов используют для оплаты услуг на погребение все свои сбережения и инвестиции.