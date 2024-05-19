Пенза, 19 мая, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате ДТП, и пострадал ребёнок в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом 18 мая сообщило управления ГИБДД по региону в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Итог ДТП

Авария произошла 18 мая в 16:40 мск на 393-м км + 191 м автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля: Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и Mercedes Benz под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате ДТП на месте погибли оба водителя и двое пассажиров, женщина 1982 года рождения и мужчина 1978 года рождения, находившиеся в автомобиле Toyota Corolla. Пострадала девочка 2007 года рождения, она госпитализирована с множественными травмами. Информация о её состоянии не сообщается.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Башкирии погиб человек в загоревшемся после ДТП автомобиле. Ещё три человека, в том числе ребёнок, пострадали и доставлены в больницу.

В марте на 45-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись автобус и грузовик, от удара оба транспортных средства загорелись. Сообщалось об одном погибшем.