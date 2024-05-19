Санкт-Петербург, 19 мая, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Цех, в котором хранился полиэтилен, загорелся вечером 18 мая на Автобусной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Изначально площадь пожара составляла 100 кв. метров, но потом она возросла до 600 кв. метров, и произошло обрушение кровли.

Локализация пожара объявлена около 22:00 мск на площади 600 кв. метров. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Петербургское управление Роспотребнадзора заявило о проведении отбора проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории жилых застроек, прилегающих к месту пожара. Результаты исследований будут опубликованы в качестве дополнительной информации.

Ранее ИА Регнум сообщало о локализации пожара в цеху, где хранился полиэтилен в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в цеху находилось около 300 тонн продукции.