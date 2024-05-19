Вашингтон, 19 мая, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Вызов независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего на участие в дебатах проигнорировал экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп. Об этом 18 мая рассказали в штабе политика-самовыдвиженца.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Кеннеди и Трамп

Кеннеди-младший вызвал Трампа на дебаты и предложил в качестве площадки съезд Либертарианской партии, который состоится 24–26 мая в Вашингтоне.

Как уточнил представитель пресс-службы Кеннеди-младшего, штаб не получал от кампании Трампа ответа на запрос о дебатах на съезде Либертарианской партии.

В октябре 2023 года Роберт Кеннеди — младший объявил, что будет баллотироваться на пост президента США не от Демократической партии, а в качестве независимого кандидата.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп и действующий глава Белого дома Джозеф Байден договорились провести два раунда теледебатов. При этом Трамп, по его словам, намерен требовать проведения допинг-проб у Байдена, так как опасается, что американского лидера могут накачать стимулирующими препаратами.

Первый раунд дебатов запланирован на 28 июня по московскому времени. В студии телеканала CNN не будет зрителей и сторонних кандидатов. Только Байден, Трамп, модератор и обязательно микрофоны, которые будут отключаться, когда истекает лимит времени выступающего.

Ещё один раунд запланировали на 10 сентября. Трамп и Байден приняли приглашение телеканала ABC Network, сообщила газета The New York Times.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. На сегодняшний день ключевые соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден и экс-американский лидер, республиканец Трамп.