Владивосток, 19 мая, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика впервые со времён СССР обменялись туристическими группами. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

Kremlin.ru Александр Козлов

«У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас прошёл обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», — приводит слова Козлова официальный сайт Кремля.

Как отметил глава Минприроды, Россия и КНДР продолжают обсуждать вопросы сотрудничества и в других сферах, в том числе в области сельского хозяйства.

В начале года в правительстве Приморского края сообщили, что в Северной Корее в ближайшие годы завершится строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны с развитой инфраструктурой для приёма туристов из России. Также там сообщили, что 9 февраля в КНДР из Владивостока впервые после пандемии коронавируса прибыла туристическая группа россиян из 98 человек. Во время поездки туристы смогли увидеть достопримечательности Пхеньяна, посетить горнолыжной курорт Масикрён и ознакомиться с процессом строительства новой туристической зоны.

Как передавало ИА Регнум, в январе главы внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи обсудили реализацию договорённостей, достигнутых между президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером в сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию.