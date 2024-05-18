Донецк, 19 мая, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Прапорщик Радион Санчат, будучи санитаром подразделения, оказал пятерым раненым российским военнослужащим неотложную медицинскую помощь и вынес их из-под огня ВСУ. Об этом в воскресенье, 19 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Действуя в составе подразделения прикрытия российских войск, освобождавших один из населённых пунктов, Санчат, находясь под огнём противника, оказывал неотложную помощь бойцам прямо на поле боя и эвакуировал раненых в безопасное место.

Военный лично вынес из-под огня украинских войск в безопасное место пятерых сослуживцев, которых позднее доставили в полевой госпиталь.

Также в Минобороны рассказали об отличившемся в зоне специальной военной операции ефрейторе Самбажыке Данзырыке. Военнослужащий, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские обстрелы и миномётный огонь, выдвинулся вперёд для устранения обрывов и повреждений линий связи.

В ведомстве отметили, что российские подразделения после восстановления связи смогли продвинуться вперёд и занять более выгодные рубежи.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировок войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток» Вооружённых сил России за сутки уничтожили на четырёх направлениях специальной военной операции 1535 военнослужащих ВСУ. В Харьковской области российские военные освободили село Старица. Группировка российских войск «Север» уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ, 150 украинских военных, боевую машину РСЗО «Град», в также самоходные артиллерийские установки «Богдана», «Гвоздика» и Krab польского производства.