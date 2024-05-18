Брюссель, 19 мая, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Вето, наложенное на законопроект об иностранных агентах, предоставляет шанс Грузии пересмотреть указанный документ, чтобы Тбилиси не отклонилось от курса на вступление в ЕС. Об этом написал 18 мая глава Евросовета Шарль Мишель.

European Parliament Шарль Мишель

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили наложила вето на указанный законопроект, который был принят парламентом республики.

По словам Мишеля, в нынешнем виде документ не соответствует европейским ценностям и политике ЕС. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Глава Евросовета также отметил, что население Грузии якобы поддерживает курс, которому следует Брюссель.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Документ обязывает организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, регистрироваться в специальном реестре в республике и каждый год отчитываться о расходах.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в стране проходит на фоне ежедневных протестных акций прозападной оппозиции. Инициативу также подвергают критике страны Запада.

18 мая Саломе Зурабишвили, комментируя свое решение наложить вето, раскритиковала инициативу грузинского правительства о контроле деятельности иноагентов. Она считает, что это якобы противоречит конституции Грузии и европейским стандартам.

Президент также призвала отказаться от идеи принять закон. Кроме того, она назвала этот проект «российским», несмотря на то, что документ является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.

Агентство «Sputnik Грузия» написало, что парламент республики сможет преодолеть вето Зурабишвили через четыре недели. Для этого потребуется провести дополнительное чтение и заручиться поддержкой простого большинства голосов депутатов.