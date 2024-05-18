В США назвали ошеломляющим наступление ВС России в Харьковской области
NYT: ВСУ оказались не готовы к российскому наступлению в Харьковской области
Вашингтон, 19 мая, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Наступление Вооружённые сих России в Харьковской области стало для украинских войск, испытывающих дефицит вооружений и нехватку человеческих ресурсов, особенно неожиданным на фоне отсутствия необходимых оборонительных сооружений. Об этом сообщило издание The New York Times.
«На прошлой неделе российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные украинские укрепления практически не представляли собой препятствий», — говорится в материале.
Отмечается, что ошеломляющее наступление Вооружённых сил России в Харьковской области в очередной раз выявило самые острые проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска. В первую очередь речь идёт о дефиците артиллерии и средств противовоздушной обороны.
При этом не последнюю роль в провале ВСУ сыграли небрежно построенные или вовсе отсутствующие в некоторых районах оборонительные укрепления, в том числе траншеи, минные и противотанковые заграждения.
Учитывая сложившуюся ситуацию в Харьковской области, журналисты указали на дефицит личного состава украинских войск — командование вынуждено задействовать подразделения и ограниченные резервы с других направлений в попытках удержать оборону на почти 1000-километровой линии фронта.
Журналисты издания The Telegraph также придерживаются мнения, что проблемы ВСУ в Харьковской области связаны с укреплениями, которые были плохо построены вследствие халатности и повальной коррупции среди чиновников и высокопоставленных военных на Украине.
Издание The Wall Street Journal предположило, что активное наступление российской армии в Харьковской области, вероятно, является прологом к более масштабному наступлению на разных направлениях, что впоследствии повысит безопасность российских территорий от ударов со стороны ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России за неделю освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов. Под контроль российских военных перешли сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетенёвка. Кроме того, ВС РФ продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск. 18 мая российские военные освободили село Старица.