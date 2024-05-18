Вашингтон, 19 мая, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Наступление Вооружённые сих России в Харьковской области стало для украинских войск, испытывающих дефицит вооружений и нехватку человеческих ресурсов, особенно неожиданным на фоне отсутствия необходимых оборонительных сооружений. Об этом сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление на Харьков

«На прошлой неделе российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные украинские укрепления практически не представляли собой препятствий», — говорится в материале.

Отмечается, что ошеломляющее наступление Вооружённых сил России в Харьковской области в очередной раз выявило самые острые проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска. В первую очередь речь идёт о дефиците артиллерии и средств противовоздушной обороны.

При этом не последнюю роль в провале ВСУ сыграли небрежно построенные или вовсе отсутствующие в некоторых районах оборонительные укрепления, в том числе траншеи, минные и противотанковые заграждения.

Учитывая сложившуюся ситуацию в Харьковской области, журналисты указали на дефицит личного состава украинских войск — командование вынуждено задействовать подразделения и ограниченные резервы с других направлений в попытках удержать оборону на почти 1000-километровой линии фронта.

Журналисты издания The Telegraph также придерживаются мнения, что проблемы ВСУ в Харьковской области связаны с укреплениями, которые были плохо построены вследствие халатности и повальной коррупции среди чиновников и высокопоставленных военных на Украине.

Издание The Wall Street Journal предположило, что активное наступление российской армии в Харьковской области, вероятно, является прологом к более масштабному наступлению на разных направлениях, что впоследствии повысит безопасность российских территорий от ударов со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России за неделю освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов. Под контроль российских военных перешли сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетенёвка. Кроме того, ВС РФ продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск. 18 мая российские военные освободили село Старица.