Севастополь, 19 мая, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Власти Севастополя не зафиксировали повреждений гражданской инфраструктуры в результате ракетной атаки ВСУ на город, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Повреждений гражданской инфраструктуры в результате ракетной атаки на Севастополь не зафиксировано», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава города также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Ранее Развожаев проинформировал о том, что в Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) России отражают ракетную атаку на город.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая российские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Крыма.