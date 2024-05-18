Губернатор Севастополя уточнил последствия ракетной атаки ВСУ на город
Развожаев: повреждений инфраструктуры после ракетной атаки ВСУ не зафиксировано
Севастополь, 19 мая, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Власти Севастополя не зафиксировали повреждений гражданской инфраструктуры в результате ракетной атаки ВСУ на город, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Севастополь
«Повреждений гражданской инфраструктуры в результате ракетной атаки на Севастополь не зафиксировано», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава города также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.
Ранее Развожаев проинформировал о том, что в Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) России отражают ракетную атаку на город.
Как сообщало ИА Регнум, 18 мая российские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Крыма.