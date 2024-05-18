Москва, 18 мая, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Ребёнка 11 лет госпитализировали после столкновения с мужчиной на электросамокате в северной части Москвы. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Уточняется, что ДТП произошло на улице Фестивальной. Столкнулись 21-летний мужчина, ехавший на электросамокате по тротуару и мальчик, двигавшийся на велосипеде. В результате столкновения ребёнок госпитализирован. Информация о состоянии мальчика не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле у прокуратуры Северного административного округа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юго-востоке Москвы девочку одиннадцати лет сбил мужчина на электросамокате. После наезда на девочку мужчина бросил самокат и сбежал с мета происшествия. Девочка госпитализирована, о её состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по инциденту.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.