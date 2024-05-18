Москва, 19 мая, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочному объявлению обвинений Государственным бюро расследований Украины директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и другим высокопоставленным российским офицерам. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатерина Штукина/РИА Новости Александр Бастрыкин

«Глава СК России поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования высокопоставленных российских чиновников», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Следственном комитете России отметили, что Государственное бюро расследований Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ России Александру Бортников, главе Росгвардии Виктору Золотову и ещё 18 высокопоставленным российским офицерам. В рамках расследования уголовного дела СК РФ установит конкретных должностных лиц, принимавших незаконные решения о привлечении российских граждан к ответственности на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления — заместителю начальника генерального штаба ВСУ Викторию Бокию. По данным следствия, они осуществляли общее руководство карательной операции украинских войск в Донбассе. До этого в преступлениях обвинили экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу нацбанка Степана Кубива.