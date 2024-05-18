Санкт-Петербург, 18 мая, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Пожар в цехе с полиэтиленом локализован на площади 600 кв. метров в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

МЧС России

Возгорание произошло вечером 18 мая в 18:19 мск на улице Автобусной. В здании цеха размером 20 м на 100 м произошёл пожар на площади 100 кв. м. В 18:26 мск пожару присвоили номер 1-бис.

Площадь горения постепенно возросла до 600 кв. метров, в помещении обрушилась кровля на площади 400 кв. метров.

В 22:02 мск объявлена локализация пожара на площади 600 кв. метров. В ликвидации пожара принимают участие 31 специалист и восемь единиц техники.

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