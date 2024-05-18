Вашингтон, 18 мая, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заинтересовался тем фактом, что в России, несмотря на многочисленные антироссийские санкции и решения ряда западных компаний прекратить свою деятельность на территории РФ, по-прежнему можно найти множество иностранных товаров.

Yolanda Ruiz/Global Look Press Илон Маск

Маск обратил внимание на одну из публикаций пользователей социальной сети X, в которой автор поделился видео, на котором продемонстрировал продукты и товары иностранных торговых марок на полках российских магазинов.

«Любопытно», — написал он в своём комментарии к публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отменить введённые западными странами антироссийские санкции из-за их неэффективности. Он подчеркнул, что весь мир наблюдает взрывной рост российской экономики, в то время введённые ограничения вредят самим же европейским странам, в том числе Франции.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности Москвы справиться с санкционным давлением. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении РФ принесли обратный результат, экономика России растёт. Глава государства также подчёркивал, что западные страны не смогли добиться ни одной поставленной в рамках антироссийской санкционной политики цели, в том числе разрушить страну изнутри. 17 мая Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что санкции в отношении России наносят прямой ущерб всей мировой экономике, энергетике и другим сферам.