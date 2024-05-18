Херсон, 18 мая, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли село Раденск в Херсонской области, ранения получили двое мирных жителей, сообщил 18 мая губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Из-за обстрела киевских боевиков в Раденске пострадали два человека, их госпитализировали с осколочными ранениями», — написал он.

Сальдо также сообщил, что украинские боевики обстреляли Новую Каховку, нарушив электроснабжение. Кроме того, удары ВСУ спровоцировали лесной пожар в Алёшкинском округе. Огонь охватил 1 га, к вечеру пожар потушили.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая украинская армия обстреляла Скадовск в Херсонской области, применив ракеты HIMARS. По последним данным, от удара пострадали 15 человек, четверых в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Также ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску 12 мая. Из-за нанесённого ущерба часть города осталась без электро — и водоснабжения. Украинские боевики использовали ракеты HIMARS. Две их них сбили, а одна взорвалась возле станции техобслуживания автомобилей. От удара пострадали мирные жители.