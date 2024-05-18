Москва, 18 мая, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Сотрудничество России и КНДР активно развивается. Об этом в ходе совещания в Кремле сообщил президенту Владимиру Путину министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который также является сопредседателем российско-северокорейской межправкомиссии.

Артем Геодакян/РИА Новости/POOL

«У нас большие планы с нашими корейскими товарищами, мы недавно выполнили часть из них — пошёл хороший обмен туристическими группами», — сказал он.

Козлов добавил, что в ходе контактов с коллегами из Северной Кореи обсуждаются вопросы по селекции и сельскому хозяйству. Он также рассказал, что в апреле представители КНДР посещали Московский зоопарк.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом Россию в ходе которого побывал на космодроме Восточный. Там прошли его переговоры с Путиным. Лидеры стран общались в общей сложности около шести часов.

Российский президент в ходе встречи с северокорейским коллегой заявил, что РФ будет помогать КНДР развивать собственную космическую программу. Путин отметил, что Ким Чен Ын очень интересуется ракетной техникой и планирует начать производить спутники.