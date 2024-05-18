Москва, 18 мая, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Подготовка визита президента России Владимира Путина в КНДР идёт своим ходом. Об этом 18 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Подготовка визита ведётся своим ходом», — привёл его слова телеканал RT.

В феврале МИД сообщил, что стороны согласовывают сроки визита Путина в КНДР по дипломатическим каналам.

Как передавало ИА Регнум, глава Минприроды Александр Козлов, который также является сопредседателем российско-северокорейской межправкомиссии, сообщил на совещании у президента, что сотрудничество России и КНДР активно развивается.

Он отметил, что пошёл обмен туристическими группами. Кроме того, в ходе контактов обсуждались вопросы по селекции и сельскому хозяйству. Также министр рассказал, что в апреле представители КНДР посещали Московский зоопарк.