Москва, 18 мая, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС и Минприроды Александром Куренковым и Александром Козловым назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах.

Andrey Titov/Global Look Press

«У нас несколько тем. Давайте начнём с основной, с текущей, самой горячей в прямом смысле этого слова. У нас паводки еще не закончились, хотел бы услышать ваш доклад по поводу того, что происходит в этих регионах», — сказал глава государства, обращаясь к Куренкову.

Путин также напомнил, что в регионах складывается пожароопасная ситуация. Он добавил, что необходимо незамедлительно оценить ущерб, нанесённый домохозяйствам в ходе паводков, чтобы по максимуму восстановить жилой фонд до конца лета.

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Как сообщало ИА Регнум, паводки вызвали этой весной подтопления больших территорий ряде регионов. Первыми со стихийным бедствием столкнулись Оренбургская и Курганская области в апреле. К маю паводковая ситуация там стабилизировалась. Также большая вода пришла в Тюменскую и Томскую области, 12 мая режим чрезвычайной ситуации из-за опасного подъёма уровня воды в реке Лене ввели в Олёкминском районе Якутии.

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 мая заявил, что правительство выделит на ликвидацию ущерба 5 млрд рублей Оренбургской области и 4 млрд рублей Курганской области. Средства направят на ремонт или приобретение жилья и реконструкцию учреждений социальной сферы.

16 мая Куренков вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным прибыл в Тюменскую область, чтобы проконтролировать ход работ по борьбе с паводком. Они провели совещание, заслушали доклады об укреплении дамб и ликвидации последствий подтоплений.