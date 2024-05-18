Киев, 18 мая, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Повестку военнослужащим на Украине будут вручать только под роспись, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку, а других вариантов пока не предусмотрено», — заявил он в эфире телемарафона.

Однако власти киевского режима накануне, 17 мая, приняли постановление, согласно которому повестка считается врученной, даже если призывник отказался её взять или отсутствовал дома. Также в документе говорится, что повестка считается вручённой при наличии видеофиксации того, как военнообязанный от неё отказался.

На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ предусматривает штрафы за неявку в военкомат, конфискацию у граждан автомобили для нужд ВСУ, а также военнообязанные украинцы, находящиеся за границей, должны в течение 60 дней предоставить свои учётные данные. Сотрудники военкоматов теперь получили право раздавать повестки круглосуточно.

Помимо этого на Украине 17 мая приглашённый в горсовет военком раздал повестки депутатам. Причём ряд из них проигнорировали распоряжение прийти в военкомат.

В Одессе 16 мая сотрудники военкомата избили мужчину в маршрутке и забрали в военкомат. Военные распылили в салоне перцовый баллончик и угрожали женщине, снимавшей произошедшее на видео, разбить смартфон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Она добавила, что украинцев превратили в расходный материал.