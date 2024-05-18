Мадрид, 18 мая, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Киевский режим ужесточил меры по мобилизации из-за нехватки личного состава в армии и падения морального духа населения Украины, говорится в статье, опубликованной 18 мая испанской газетой El País.

Ashley Chan/Global Look Press

«Трудности Киева с поиском свежих сил, вызванный усталостью и ослаблением морального духа населения, вынудило власти ввести более непопулярные способы вербовки», — говорится в публикации.

Издание отметило, что стремительное наступление российской армии, начавшееся на севере Харьковского области, продемонстрировало тяжёлое положение Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне провала обороны ВСУ отменил визиты в Испанию и Португалию. Журналисты не исключили, что действия России под Харьковом могут быть частью более грандиозного плана.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон о расширении мер по мобилизации мужского населения и лишении военнообязанных ряда общегражданских прав. За неявку в военкомат ввели запрет на управление автомобилем, а также повысили штрафы. Тех, кто находится за границей, обязали прибыть на родину для предоставления учётных данных. Инвалидам второй и третьей группы нужно подтвердить инвалидность. Также украинцам запретили продавать автомобили, которые поставили на учёт в военкоматах.

Нововведения вызвали протестную реакцию в первый день введения. Дальнобойщики перекрыли грузовиками трассу Киев — Одесса. Они возмущены тем, что остались без брони от призыва в армию и теперь опасаются мобилизации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида, направленного против украинцев. Она сравнила действия киевского режима с мерами, которые предпринимал Третий Рейх.