Каневский район, Краснодарский край, 18 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Два подростка напали на участника специальной военной операции в парке в станице Челбасской в Каневском районе Краснодарского края. Их задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК.

Кадр из видео

Отмечается, что вечером 13 мая у подростков и участника СВО возник конфликт. В результате они напали на мужчину и начали бить руками и ногами по туловищу и голове, причинив телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где продолжают оказывать необходимую помощь.

«Двое фигурантов задержаны следователем, им предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Там добавили, что с целью установления тяжести вреда причиненного здоровью мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 мая следователи возбудили два уголовных дела против жителя Краснодарского края, обвиняемого в избиении ветерана специальной военной операции. По данным следствия, 31-летний мужчина напал на 34-летнего участника СВО, ударив его в область колена и живота. После задержания нападавший также устроил дебош в отделе полиции и дважды ударил оперуполномоченного уголовного розыска.

28 апреля в Ростове-на-Дону трое мужчин напали на ветерана СВО и его супругу. В ходе конфликта молодые люди избили военного. Травмы получила и его жена, которая пыталась остановить драку. У мужчины диагностировали множественные ушибы лица, у женщины — перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. Всех нападавших задержали.