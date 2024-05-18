Киев, 18 мая, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Среди бойцов Военных сил Украины выросло недовольство из-за отсутствия решения главы киевского режима Владимира Зеленского о ротации. Об этом написала британская газета Guardian.

Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press Владимир Зеленский

«Поскольку конца военным действиям не видно, украинская армия изо всех сил старается набрать новых членов, в то время как бойцы истощаются и злятся из-за отсутствия ротации», — написал автор материала.

Отмечается, что многие украинские военные находятся на полях сражений уже более двух лет без возможности демобилизации.

В статье напомнили, что в рамках нового закона о мобилизации Киев снизил возраст призыва мужчин с 27 до 25 лет и ужесточил наказания для тех, кто уклоняется от призыва. При этом власти отказались от предложения предоставить военным, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизоваться.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля украинское издание «Страна. ua» предположило, что бойцы ВСУ могут дезертировать из-за отмены демобилизации. Журналисты издания опросили военных, включая находящихся на реабилитации в городе, об их отношении к решению киевских властей исключить демобилизацию из нового законопроекта. Большая часть опрошенных высказались на этот счёт негативно. Один из них прямо заявил, что он намерен самовольно оставить военную часть. Другой предложил депутатам украинской Рады пойти на передовую.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он предусматривает введение запрета на управление автомобилем и большие штрафы за неявку в военкомат. Военнообязанные граждане Украины, которые находятся за границей, должны предоставить свои учетные данные в течение 60 дней. А все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет.