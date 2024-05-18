Хабаровск, 18 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре поймали агрессивную обезьяну, нападавшую на местных жителей, сообщил 18 мая РЕН ТВ.

Кадр из видео

«Бегала, ловили её <…> Потом поймали», — рассказала местная жительница.

Обезьяна, спокойно разгуливающая по улице, успела покусать двух людей. Как рассказала собеседница телеканала, мартышка покусала её соседку. В результате женщине зашивали руку.

Агрессивное животное поймали сотрудники экстренных служб. Обезьяну отправляли в ближайший питомник.

Как сообщало 18 мая ИА Регнум, жители Комсомольск-на-Амуре обратились в экстренные службы из-за мартышки, нападающей на людей. Как рассказывали очевидцы, хозяева обезьяны не спешили забрать её домой. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как обезьяна спокойно разгуливала по улице, а после напала на автора видеоролика.