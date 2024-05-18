Москва, 18 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба «Петербург-концерта» в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео Наталия Кудрявцева

Отмечается, что актриса ушла из жизни 14 мая. Зрители могут помнить её по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Коллектив «Петербург-концерта» и генеральный директор организации, председатель комиссии по культуре общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина выразили соболезнования родственникам, друзьям и коллегам артистки.

В ноябре в Доме актёра организуют вечер памяти Кудрявцевой.

В 1954 году Кудрявцева окончила Школу-студию МХАТ. Свою актёрскую жизнь начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала ведущей актрисой. Артистка до последнего выходила на сцену театра «Комедианты» в качестве приглашенной актрисы. Первой её работой на большом экране стала роль Люси в драме «На острове Дальнем».

В 2023 году Кудрявцевой присвоили звание заслуженной артистки России.