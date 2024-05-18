Париж, 18 мая, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Почта Франции представила новую марку с изображением и ароматом багета. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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Отмечается, что впервые новинку показали 16 мая, в день святого Оноре, который в стране считается покровителем пекарей. На марке, напечатанной в Булазаке в Дордони, французский багет обмотан лентой в цветах флага страны.

«Носитель культуры и обычаев, багет глубоко укоренился в повседневной практике французов. Он олицетворяет собой ритуал похода в свою пекарню, местный бизнес, уходящий корнями глубоко в историю и привлекающий двенадцать миллионов потребителей каждый день. Производство шести миллиардов багетов каждый год подтверждает его символический статус во французском кулинарном наследии», — рассказало издание.

Цель кампании — отдать дань уважения жемчужине французской культуры.

В ноября 2022 года багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на аукционе в Нью-Йорке продали редкую почтовую марку с перевёрнутым изображением самолёта «Перевернутая Дженни». Отмечается, что сумма сделки составила более $2 млн, что стало рекордом для американской марки. Номинальная стоимость марки $0,24. Её выпустили в 1918 году в партии из 100 штук. Из-за спешки у всех этих марок самолёт Curtiss JN-4 изобразили перевёрнутым.