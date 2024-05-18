Берлин, 18 мая, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Полиция в Берлине задержала мужчину, который 9 мая поднял над Рейхстагом флаг России, и установила его личность. Задержанный оказался 41-летним украинцем, сообщило 18 мая немецкое издание Tagesspiegel, ссылаясь на информацию от правоохранителей.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Полиция Берлина подтвердила это в пятницу. Флаг, в том числе четыре георгиевские ленты, были прикреплены к дрону, который поднялся с площади Фридрих-Эберт-Платц», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в радиусе 5,6 км от Рейхстага запрещены полёты беспилотников, а на расстоянии 1,85 км запрет является более строгим. Такие меры приняли в рамках обеспечения безопасности парламента, находящегося в здании. Полиция обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом.

Как сообщало ИА Регнум, о запуске дрона с флагом России над рейхстагом стало широко известно только недавно. В Сети распространилось фото и видео с триколором.

9 мая в Берлине также прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие несколько сотен человек. Они также возложили цветы к мемориалу советским воинам. Участники шествия пели песни советских лет и кричали: «Ура!» Также многие 8 и 9 мая приходили отметить День Победы в Трептов-парк и Тиргартен, где возлагали в том числе георгиевские ленточки, несмотря на установленный запрет.