Санкт-Петербург, 18 мая, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы немецкого «Коммерцбанка» на почти 94 млн евро. Об этом говорится в определении суда.

Семен Лиходеев/ТАСС

Обеспечительные меры инстанция приняла по иску «Русхимальянса» — оператора проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. Компания потребовала взыскать с финансовой организации выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.

Как следует из документа, под арест попали акции, ценные бумаги, здание банка на Кадашевской набережной в Москве, а также денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя «Коммерцбанк Акциенгезелльшафт» (Commerzbank Aktiengesellschaft), АО «Коммерцбанк» в пределах суммы 93,688 млн евро или эквивалентной суммы в рублях.

Также ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги, принадлежащие Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», в пределах суммы €238,61 млн или эквивалентной суммы в рублях. «Русхимальянс» попросил принять обеспечительные меры на сумму 22,2 млрд рублей (€238,1 млн выплат по гарантии и €479,51 тыс. неустойки) в рамках претензий по банковским гарантиям.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение об аресте активов немецкой компании Linde в России — в качестве обеспечительной меры по иску российской компании «Русхимальянс». Стоимость арестованных судом активов оценили в 35 млрд рублей.

Причиной иска стал отказ немецкой компании от выполнения своих обязательство по строительству крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире газохимических комплексов в Усть-Луге (Ленинградская область). Этот инвестиционный проект осуществляют «Газпром» и «Русгаздобыча» (ООО «Русхимальянс» в качестве оператора), а немецкая компания должны была стать поставщиком важного технологического оборудования.

В этом международном арбитраже «Русхимальянс» потребовал от Linde сумму в 1,1 млрд евро за невыполнение контракта в России.

После начала специальной военной операции Linde заявила о намерении соблюдать требования антироссийских санкций ЕС и прекращении деятельности в стране. Компания уведомила российскую сторону о приостановке работ из-за запрета поставок товаров двойного назначения. Однако в «Русхимальянсе» заявили, что работы по проекту в Усть-Луге не подпадают под санкции.